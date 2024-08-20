Суспільство

Вночі під час повітряної тривоги на Тернопільщині сталася пожежа на промисловому об’єкті
20 Серпня 2024 09:48
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пожежа, тернопіль
Ілюстративне фото / Reuters

Вночі під час повітряної тривоги у Тернопільській області сталась пожежа на промисловому об’єкті.

Про це в Телеграмі повідомляє обласна державна адміністрація.

“Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції”, – ідеться в повідомленні.

Деталі в ОДА пообіцяли повідомити на брифінгу о 9-й годині.

Як також додали в облдержадміністрації, рекомендовано при плануванні дня без потреби не виходити із дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці. Також слід зачинити вікна у приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря.


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