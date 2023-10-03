Суспільство

Вночі над Дніпропетровською областю збили 13 дронів

3 Жовтня 2023 08:14
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бпла, ппо

В ніч на 3 жовтня росіяни знову атакували територію України. Силами ППО над Дніпропетровською областю було збито 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Крім цього уламки від збиття БпЛА впали на території промислового підприємства в Павлограді – туди ж відбулось і влучання. Пожежу вже загасили, підтверджено руйнування виробничих об’єктів.

“Продовжував агресор й терор Нікопольщини. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда”, – додав Лисак.


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Вночі над Дніпропетровською областю збили 13 дронів
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