Суспільство

Вночі над Україною збили понад сотню російських дронів
18 Лютого 2025 09:25
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Мобільні вогневі групи ППО / Фото: Національна гвардія України
Мобільні вогневі групи ППО / Фото: Національна гвардія України

У ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 103 цілі противника.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях”, – йдеться у повідомленні.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

На Кіровоградщині російський дрон влучив у багатоповерхівку, поранення отримали троє людей – мати та двоє дітей.


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