Вночі Київ пережив атаку дронів-камікадзе

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території Україні. Так, Київ вперше за 12 днів атакували безпілотники. За попередніми даними, йдеться про іранські дрони Shahed, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко.

«Силами та засобами нашої ППО всі ворожі цілі у повітряному просторі навколо Києва були виявлені та знищені. Дякуємо охоронцям нашого неба за чудову роботу! Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило», — йдеться у заяві Попко.