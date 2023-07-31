Вночі Харків знов був атакований російськими ракетами

Близько опівночі у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Як повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, ракети типу С-300 були запущені з території Білгородської області.

“У Харкові влучання було по території Новобаварського району, а саме – по складських приміщеннях одного з комерційних підприємств”, – повідомив Чубенко, додавши, що на місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який знаходився близько епіцентра вибуху.

Крім того, на місці прильоту відбулася пожежа на площі близько 200 кв. метрів.

“Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук Куп’янського району. Травмованих або загиблих немає”, – повідомив представник прокуратури.

За фактами обстрілів відкрито кримінальне провадження.