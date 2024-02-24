Вночі було атаковано найбільший у РФ меткомбінат

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про пожежу на Новолипецькому металургійному комбінаті через можливе падіння дрона.

“Сталося загоряння в одному з цехів НЛМК. Вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня”, – написав глава регіону у своєму телеграм-каналі.

“За непідтвердженою спецслужбами інформацією причиною загоряння стало падіння літального апарату”, – уточнив Артамонов.

Губернатор заявив також, що в режим максимальної готовності приведені всі спецслужби області.

“24 лютого близько 01:40 на території Коксохімічного виробництва стався хлопок. Займання на площі 2 кв. метри оперативно локалізовано. Постраждалих немає”, – повідомила пізніше група НЛМК у соцмережах.

Новолипецький металургійний комбінат – основний виробничий майданчик міжнародної групи НЛМК. Це найбільший сталеливарний комбінат у РФ і 17-й у світі за обсягами виробництва. Підприємство розташоване в лівобережній частині Липецька.