Суспільство

Внаслідок зсувів ґрунту в Індії загинуло 277 людей
1 Серпня 2024 11:56
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індія, негода
Наслідки зсувів / DE

Кількість загиблих внаслідок зсувів ґрунту в Індії зросла до 277 людей, 240 зникли безвісти.

Про це повідомляє The Indian Express.

Крім того, ще понад 200 людей постраждали в результаті серії руйнівних зсувів у південному штаті Керала.

Очільник штату Пінарай Віджаян підтвердив, що 240 людей залишаються зниклими безвісти. Водночас понад 1 500 вдалося врятувати з постраждалих районів.

Віджаян також зазначив, що створено 45 тимчасових таборів для розміщення понад 3 000 евакуйованих осіб.

Тим часом військові та співробітники інших відомств будують тимчасовий міст у постраждалому від зсуву окрузі Ваянад.


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