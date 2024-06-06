Внаслідок залізничної катастрофи в Чехії загинули дві українки

Через лобове зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві українки.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України.

“За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється”, – розповіли у пресслужбі.

“Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами”, – додали у повідомленні.