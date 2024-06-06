Суспільство

Внаслідок залізничної катастрофи в Чехії загинули дві українки

6 Червня 2024 11:40
чехія, загиблі
Фото: Чеські ЗМІ

Через лобове зіткнення потягів у Чехії, один з яких – пасажирський експрес з причепними вагонами до Чопа, загинули дві українки. 

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Міністерство закордонних справ повідомило, що серед чотирьох загиблих є громадяни України. 

“За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється”, – розповіли у пресслужбі.

“Консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами”, – додали у повідомленні.


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