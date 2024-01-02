Суспільство

Внаслідок ворожої атаки у Харкові стався вибух газу

2 Січня 2024 13:20
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вибух, харків

У Харкові, за попередніми даними, внаслідок атаки РФ було три влучання у Шевченківському районі та, як наслідок, вибух газу.

Про це повідомив у Фейсбуці відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Вибухотехніки, які працюють на місцях, сходяться до думки, що було три прильоти і один вибух побутового газу. Однак ця інформація може бути уточнена. Що стосується виду ракети – це ймовірніше “Іскандер-К” чи “Кинджал”. Це найкоштовніші ракети російської федерації, які вони не пошкодували випустити по мирному району. Ми переживемо цей біль та дамо відповідь”, – сказав начальник управління Володимир Тимошко.

На місцях подій продовжують працювати усі екстрені служби: поліція, медики та рятувальники.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.


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