Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини поранений волонтер

Внаслідок російського обстрілу Херсонщинипостраждав волонтер.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Через російський обстріл Херсонщини постраждав волонтер», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, напередодні ввечері росіяни вкрили вогнем околиці села Львове, що на Бериславщині. Під удар ворога потрапив 50-річний чоловік. В ОВА інформують, що зранку 6 травня він звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча.

Потерпілому надали необхідну меддопомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.