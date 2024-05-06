Суспільство

Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини поранений волонтер

6 Травня 2024 09:58
читать на русском →
обстріл, херсонщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок російського обстрілу Херсонщинипостраждав волонтер.

Про це повідомляє Херсонська ОВА

«Через російський обстріл Херсонщини постраждав волонтер», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, напередодні ввечері росіяни вкрили вогнем околиці села Львове, що на Бериславщині. Під удар ворога потрапив 50-річний чоловік. В ОВА інформують, що зранку 6 травня він звернувся до лікарні, де в нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча.

Потерпілому надали необхідну меддопомогу. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Травня 2024 14:47

Сирський назвав напрямки головного удару ворога
6 Травня 2024 14:27

В угорському уряді заявили, що не будуть “відправляти на смерть” українських чоловіків-біженців
6 Травня 2024 13:52

ДПСУ затримали 44-річного жителя Золотоноші, переодягненого в жінку, який хотів потрапити до Румунії
6 Травня 2024 12:55

Група неповнолітніх намагалися переправити до Румунії п’ятьох чоловіків
6 Травня 2024 12:13

Кабмін оприлюднив зарплати топ-чиновників 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки