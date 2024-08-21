Внаслідок ворожого авіаудару по Сумщині загинула жінка

Окупанти атакували Юнаківську громаду на Сумщині, внаслідок чого одна жінка загинула, одна була поранена.

Про це повідомила у Телеграмі Сумська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 20 серпня 2024 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворогом нанесено авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Юнаківської територіальної громади Сумського району. Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинула 58-річна жінка, ще одна 67-річна отримала поранення та була госпіталізована”, – йдеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області.