Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки

Внаслідок авіаудару 11 серпня було пошкоджено дві багатоповерхівки.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

“Учора ворог атакував Суми. Було влучання в житловий квартал. Є пошкодження двох будинків”, – поінформував Дрозденко.

За його словами, нині працює оперативний штаб і благодійники, проводиться фіксація руйнувань для подальшого відновлення вікон, дослідження даху та котельні. Жителі, чиє житло постраждало, поінформовані про шляхи отримання компенсації та допомоги.

Начальник МВА нагадав, що один з цих будинків уже відновлювали два роки тому після влучання російської ракети неподалік.