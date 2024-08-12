Суспільство

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки
12 Серпня 2024 12:47
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обстріл, суми
Наслідки авіаудару / Facebook

Внаслідок авіаудару 11 серпня було пошкоджено дві багатоповерхівки. 

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

“Учора ворог атакував Суми. Було влучання в житловий квартал. Є пошкодження двох будинків”, – поінформував Дрозденко.

За його словами, нині працює оперативний штаб і благодійники, проводиться фіксація руйнувань для подальшого відновлення вікон, дослідження даху та котельні. Жителі, чиє житло постраждало, поінформовані про шляхи отримання компенсації та допомоги.

Начальник МВА нагадав, що один з цих будинків уже відновлювали два роки тому після влучання російської ракети неподалік.


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