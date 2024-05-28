Суспільство

Внаслідок укусу змії на Львівщині чоловік потрапив до лікарні

28 Травня 2024 11:15
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Львів
Ілюстративне фото / Getty Images

26-річний чоловік потрапив до лікарні у стані середньої важкості  після укусу змії.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Інцидент трапився напередодні, 27 травня. Близько 17:00 рятувальники отримали інформацію про те, що в приймальне відділення Турківської центральної районної лікарні поступив чоловік 1998 року народження з діагнозом – укус змії в лівий гомілково-ступневий суглоб. Стан потерпілого – середньої важкості.

У ДСНС застерегли мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.


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