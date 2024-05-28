Внаслідок укусу змії на Львівщині чоловік потрапив до лікарні

26-річний чоловік потрапив до лікарні у стані середньої важкості після укусу змії.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Інцидент трапився напередодні, 27 травня. Близько 17:00 рятувальники отримали інформацію про те, що в приймальне відділення Турківської центральної районної лікарні поступив чоловік 1998 року народження з діагнозом – укус змії в лівий гомілково-ступневий суглоб. Стан потерпілого – середньої важкості.

У ДСНС застерегли мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.