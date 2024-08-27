Внаслідок удару по Запоріжжю кількість жертв збільшилась до трьох

Кількість жертв унаслідок нічної атаки російських загарбників збільшилася до трьох: у лікарні померла літня жінка.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«У лікарні померла літня жінка, яка отримала сильні опіки під час нічної атаки росіян на Запоріжжя. Таким чином, кількість жертв цієї атаки збільшилася до трьох», – поінформував Федоров.

За його словами, лікарі кілька годин боролися за життя 86-річної жінки, але врятувати не змогли.

Начальник ОВА додав, що у лікарні залишається у стані середньої тяжкості постраждалий чоловік з переломом кінцівки. Ще двоє жінок після допомоги медиків відмовилися від подальшої госпіталізації.