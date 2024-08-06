Внаслідок удару по Харкову була пошкоджена поліклініка

6 серпня окупанти атакували центральний район Харкова. Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля поліклініки.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Наразі уточнюється інформація щодо поранених та руйнування.

Водночас начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що за попередніми даними для ударів по Харкову терористи застосували “Іскандер”.

Раніше Терехов інформував про атаку РФ на центр Харкова.

“Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа”, – написав Терехов.