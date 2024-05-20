Суспільство

Внаслідок удару по базі відпочинку на Харківщині постраждали 28 людей

20 Травня 2024 09:23
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Харківщина, загиблі, обстріл
Наслідки удару / ДСНС

Внаслідок удару росіян 19 травня по Черкаській Лозовій ракетою «Іскандер-М» постраждали 28 людей, шестеро загинули.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Вчора у Харкові внаслідок обстрілу території Центрального парку культури та відпочинку були пошкоджені будівля кінотеатру, паркан, будівля ресторану, автомобіль. Постраждали двоє жінок.

Також у Харкові росіяни обстріляли міське кладовище №2. Пошкоджене скління вікон АЗС.

У с. Івашки Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджені шість приватних будинків.

У Вовчанську внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік, ще один чоловік постраждав.

У с. Новоосинове Куп’янський район через обстріл із РСЗВ загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, підкреслив очільник ОДА.

У с. Ківшарівка Куп’янського району внаслідок обстрілу із РСЗВ загинули троє людей, постраждали четверо.

У с. Черкаська Лозова Дергачівської тергромади Харківського району внаслідок удару ракети «Іскандер-М» постраждали 28 людей, серед них двоє працівників швидкої допомоги. Загинули шестеро людей, зазначив Синєгубов.

За словами голови ОДА, на Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Загарбники завдавали авіаударів та намагались прорвати оборону поблизу Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого. Українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

Як повідомив Синєгубов, із Чугуївського, Харківського і Богодухівського районів евакуювали 10 тисяч 573 людей.


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