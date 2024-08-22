Суспільство

Внаслідок ударів РФ по Купʼянському районі були пошкоджені будинок культури, дитсадок та ліцеї
22 Серпня 2024 14:07
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обстріли, Харківщина
Наслідки обстрілу / Facebook

Внаслідок російських ударів у Купʼянському районі були сильно пошкоджені будинок культури, дитсадок, ліцеї, також зруйновані приватні будинки.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. 

“Ворог продовжує свої терористичні атаки на цивільні об’єкти Купʼянського району. Цієї ночі з застосуванням “Шахедів” та ракет були завдані удари по селу Гетьманівка та Одрадне Шевченківської громади. Внаслідок атаки зазнали значних руйнувань будинок культури та дитячий садочок, суттєво пошкоджено будівлі ліцеїв, є пошкоджені приватні будинки та інші адміністративні будівлі”, – розповів керівник району.

За словами Канашевича, селищна рада за підтримки координаційного гуманітарного центру та групи швидкого реагування організовує роботи з консервації та тимчасового захисту житлових та адміністративних приміщень. У населених пунктах відновлюють електропостачання.


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