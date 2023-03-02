Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя зруйнована частина житлового будинку, є загиблі

У ніч на 2 березня у Запоріжжі внаслідок ракетного удару сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду.

Як повідомили у ДСНС, станом на 04:30 врятовано 8 осіб, яких для огляду госпіталізовано, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів деблоковано одну загиблу людину.

Всього до пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, у тому числі 3 психологи, та 24 од. техніки.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, за попередньою інформацією, загинуло 2 людини.

“Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей”, – написав він у соцмережі.