Кримінал

Внаслідок ракетної атаки на Запоріжжя зруйнована частина житлового будинку, є загиблі

2 Березня 2023 06:24
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дснс, запоріжжя, ракетний удар

У ніч на 2 березня у Запоріжжі внаслідок ракетного удару сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду.

Як повідомили у ДСНС, станом на 04:30 врятовано 8 осіб, яких для огляду госпіталізовано, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів деблоковано одну загиблу людину.

Всього до пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, у тому числі 3 психологи, та 24 од. техніки.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, за попередньою інформацією, загинуло 2 людини.

“Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постраждалих людей”, – написав він у соцмережі.


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