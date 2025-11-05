росія завдала нових ударів по рятувальниках: є поранені

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за останні три місяці росія понад 60 разів цілеспрямовано атакувала підрозділи ДСНС. Внаслідок цих обстрілів загинули п’ятеро рятувальників, понад 30 – поранені.

Сьогодні ворог знову вдарив по тим, хто рятує життя. У селі Приморське Запорізької області російський FPV-дрон поцілив у службовий автомобіль ДСНС. Чотири рятувальники отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надають медичну допомогу.

У Краматорську російська авіація атакувала територію пожежної частини. Пошкоджені будівля, навчальна вежа та понад десять одиниць спецтехніки, виникла пожежа. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

«росія завдає цинічних ударів по людях, які щодня рятують інших. По техніці, яка допомагає в порятунку», – зазначив міністр. Він подякував рятувальникам, які продовжують виконувати свою роботу попри обстріли, та запевнив, що всім постраждалим нададуть підтримку і лікування.