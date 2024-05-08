Суспільство

Внаслідок ракетного удару на Вінничині виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури

8 Травня 2024 12:37
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обстріл, вінниця
Ілюстративне фото / ДСНС

Внаслідок влучання ракети вранці 8 травня на Вінничині зайнялась масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури .

Про це у Фейсбуці повідомляє обласне управління ДСНС.

«Під ранок, 8 травня, на Вінниччині ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної інфраструктури. В результаті влучання виникла масштабна пожежа», – йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, працівники об’єкта та цивільне населення не постраждали.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучені 18 одиниць техніки та 63 рятувальники, які розбирають пошкоджені конструкції.


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