Суспільство

Внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено ботанічний сад

27 Березня 2024 13:40
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одеса
Одеський ботанічний сад / Вікіпедія

Ввечері 25 березня окупанти вдарили по Одесі. Внаслідок цього постраждала рекреаційна зона.  

Про це повідомляє Укрінформ.

«Постраждали адмінбудівля, лабораторії, теплиці та бібліотека. Збитки обчислити важко, адже дуже постраждали теплиці, в яких знаходяться колекційні рослини. В нас немає наразі розуміння, чи підлягають будівлі ремонту», – розповіла директорка ботанічного саду Людмила Левчук.

Як повідомила вона, рослини наразі не можна залишати у пошкоджених теплицях через низьку температуру повітря.

«Коли приберемо скло, будемо дивитися, що робити далі. У нас немає критичних втрат рослин, проблема у відновленні самих теплиць. Зараз терміново будемо затягувати теплиці плівкою, щоб не загинули рослини», – каже директорка.

У ботанічному саду планують провести суботник, на якому охочі зможуть допомогти робітникам дендрарію прибрати вибите скло. Долучитися до благодійної акції можна у п’ятницю та суботу (29 та 30 березня) за адресою Французький бульвар 48/50 з 10:00 до 15:00.


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