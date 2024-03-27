Внаслідок ракетного удару по Одесі пошкоджено ботанічний сад

Ввечері 25 березня окупанти вдарили по Одесі. Внаслідок цього постраждала рекреаційна зона.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Постраждали адмінбудівля, лабораторії, теплиці та бібліотека. Збитки обчислити важко, адже дуже постраждали теплиці, в яких знаходяться колекційні рослини. В нас немає наразі розуміння, чи підлягають будівлі ремонту», – розповіла директорка ботанічного саду Людмила Левчук.

Як повідомила вона, рослини наразі не можна залишати у пошкоджених теплицях через низьку температуру повітря.

«Коли приберемо скло, будемо дивитися, що робити далі. У нас немає критичних втрат рослин, проблема у відновленні самих теплиць. Зараз терміново будемо затягувати теплиці плівкою, щоб не загинули рослини», – каже директорка.

У ботанічному саду планують провести суботник, на якому охочі зможуть допомогти робітникам дендрарію прибрати вибите скло. Долучитися до благодійної акції можна у п’ятницю та суботу (29 та 30 березня) за адресою Французький бульвар 48/50 з 10:00 до 15:00.