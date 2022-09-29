Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло троє людей

Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок нічного удару по Дніпру було вбито трьох людей, у тому числі дитину.

“Росіяни вдарили ракетами нічним Дніпром. Потрапили по житлових кварталах”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Резніченка, ще п’ятеро людей отримали поранення, зокрема 12-річна дівчинка. “Рятувальники дістали її із розбитого будинку, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета”, – пише голова адміністрації.

За його словами, ударом повністю знищено кілька приватних будинків, рятувальники продовжують розбивати завали у пошуках людей. “Є можливість, що там ще можуть бути і діти”, – пише Резніченко.

За його словами, внаслідок удару у місті пошкоджено близько 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Крім того, завдано пошкоджень ринку, автобусам, автомобілям та лініям електропередач.