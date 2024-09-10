Внаслідок пожежі на Хмельниччині загинуло 2 дітей

9 вересня ввечері у Хмельницькій області сталася пожежа, внаслідок чого загинуло двоє дітей віком 8 та 5 років.

Про це інформує ДСНС у Хмельницькій області.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 101 9 вересня о 22:50. Горів житловий будинок у селі Купіль Війтовецької територіальної громади Хмельницького району

“Прибувши на місце виклику, вогнеборці виявили бездиханні тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження, які, ймовірно, отруїлися продуктами горіння”, – йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, пожежа сталася через коротке замикання електромережі. Наразі правоохоронці проводять розслідування.