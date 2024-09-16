Суспільство

Внаслідок повені у Польщі зросла кількість жертв 
16 Вересня 2024 10:41
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загиблі, негода, польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кількість загиблих внаслідок повені в південній частині Польщі зросла до трьох.

Польські рятувальники і військові цілу ніч боролися з наслідками повені, під загрозою затоплення зараз перебувають великі міста, такі як Вроцлав.

У звʼязку з повінню у понеділок на надзвичайне засідання збирається уряд Польщі, який має оголосити стан стихійного лиха, що підніме тягар боротьби з наслідками повені з рівня місцевого самоврядування на державний. 

У місті Ниса рятувальники змушені були човнами проводити евакуацію кількох десятків пацієнтів місцевої лікарні. Складна ситуація зберігається у місті Клодзька Бистриця та околицях, а також у місті Глухолази, які продовжують перебувати під водою, рівень якої подекуди сягає навіть 1,5 метра. У населеному місті Лондек Здруй негода зруйнувала усі мости, зокрема і міст XVI століття святого Яна. 

Міністерство освіти Польщі повідомило, що у понеділок відмінено заняття у 350 школах та дошкільних закладах, які постраждали від повені. Міністерство юстиції РП також поінформувало про скасування розглядів справ у судах цих регіонах.

Головний геолог Польщі Кшиштоф Галос попередив, що у постраждалих регіонах зростає загроза зсуву ґрунту.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив у соцмережі X, що за минулу добу із затоплених місць вдалося евакуювати 2,6 тис. людей.


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