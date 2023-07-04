Суспільство

Внаслідок отриманих у Бахмуті поранень загинув доброволець з Литви 

4 Липня 2023 10:35
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Литва, бахмут

В одній з лікарень Києва 3 липня помер доброволець з Литви Валеріюс Полковніковас, який отримав поранення в ході боїв в районі Бахмута.

Про це у Facebook написав друг загиблого.

“Сьогодні я отримав сумну звістку. У київській лікарні від отриманих у Бахмуті поранень помер Валеріюс Полковніковас. Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість”, – зазначив він, закликавши допомогти батькам загиблого, які перебувають у скрутному матеріальному становищі.

Як повідомляє LRT, Полковніковас воював в Україні кілька місяців.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у соцмережах також повідомив про смерть литовського добровольця, але згодом видалив пост.

Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що співробітники посольства в Україні виїхали до лікарні, де отримали підтвердження про смерть громадянина Литви.

За даними міністерства, посольство не має інформації про те, що загиблий громадянин Литви помер від отриманих травм.

Литовські дипломати з’ясовують ситуацію і перебувають в постійному контакті з родичами чоловіка і правоохоронними органами.


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