Суспільство

Внаслідок операції у Бєлгородській області ГУР отримало важливу інформацію

28 Травня 2023 12:05
70
читать на русском →
гур, Бєлгород

Українцям не варто переоцінювати реакцію кремля на операцію ЛСР та РДК у Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, з його слів, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За словами представника ГУР МО України, нині завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму володимира путіна. Андрій Юсов проінформував, що сили опору діють як у прикордонних селах росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

“Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан”, — пояснив він.

Прорив добровольців через кордон Андрій Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення рф на територію України.

“Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається “російська федерація” — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити”, — підкреслив він.

Представник ГУР МО України проінформував, що внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як “король голий”, отримав увесь світ. Як пояснив Андрій Юсов, йдеться про виснаження силового апарату путіна та вразливість росії до внутрішніх ударів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Травня 2023 10:59
147

Рекордна кількість “Шахедів”: у Повітряних силах розповіли, скільки безпілотників збили за ніч
28 Травня 2023 10:27
39

Суддю Тандира взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави
28 Травня 2023 09:34
103

У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті
27 Травня 2023 17:43
67

Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти росіян
27 Травня 2023 15:49
444

Занадто пізно: Українські військові розпочали навчання на танках Abrams
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки