Суспільство

Внаслідок обстрілів зупинилась одна ТЕС – ДТЕК

2 Квітня 2023 19:28
32
читать на русском →
обстріли, тес

Внаслідок ворожого обстрілу 2 квітня вкотре постраждала одна з теплоелектростанцій “ДТЕК Енерго”.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Через атаку було пошкоджено обладнання станції, внаслідок чого ТЕС припинила виробництво електроенергії”, – йдеться в повідомленні. 

В ДТЕК додають, що після закінчення обстрілу енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

Зазначається, що з початку енергетичного терору ТЕС ДТЕК були атаковані вже 30 разів. Через це загинуло 3 енергетики ДТЕК, а 28 було поранено.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Квітня 2023 19:58
80

“Геть московського попа”: біля церкви, де побили військового, на протест зібралися сотні людей
2 Квітня 2023 18:23
91

Росіяни відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку, – Сили оборони
2 Квітня 2023 16:03
147

У Хмельницькому храмі священник УПЦ МП побив пораненого військового
2 Квітня 2023 13:47
61

Влада Вірменії пообіцяла не заарештовувати Путіна
2 Квітня 2023 10:28
102

Доречне до 1 квітня: Боррель про головування Росії в Радбезі ООН
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки