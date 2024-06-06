Суспільство

Внаслідок обстрілів Донецької області загинуло 4 людини

6 Червня 2024 08:46
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обстріл, донецька область
Ілюстративне фото / Getty Images

У результаті російських обстрілів Донецької області минулої доби 4 людини загинули та 14 дістали поранення .

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

“Росія вбиває цивільних! За 5 червня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення”.

За його даними, загалом з початку повномасштабного вторгнення росіяни убили на Донеччині щонайменше 1 991 мешканця та поранили щонайлегше 4 991.

Філашкін підкреслює, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині може бути більшою, бо названі цифри не враховують загиблих і поранених загарбниками у Маріуполі та Волновасі.


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