Внаслідок обстрілів Донеччини одна людина загинула, ще 11 дістали поранення

Зранку росіяни обстріляли Малотаранівку Краматорської громади. Поранено 2 людини, у тому числі дитина дістала тяжкі опіки її доставили до лікарні.

На Донецькому напрямку 15 разів під обстріли з різної зброї потрапляла Авдіївка – місто продовжують рівняти з землею, написав очільник області Олександ Прокудін.

Цього разу постраждали житловий сектор, промзона, АКХЗ, автобаза і територія кемпінгу. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстрілів зазнали також околиці Курахового та Острівського.

По Мар’їнці росіяни неодноразово стріляли з артилерії. На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Торецьку: пошкоджено 16 будинків, 3 інфраструктурні об’єкти і 2 адмінбудівлі. Під вогнем опинився і Часів Яр – поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок і 2 будівлі підприємства. На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Вночі ворог обстріляв Святогірськ, обійшлося без жертв.