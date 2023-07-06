Суспільство

Внаслідок нічної атаки Львова пошкоджено багатоповерхівку, є загиблі 

6 Липня 2023 07:18
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Львів, обстріл

Внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також через влучання ракети в багатоповерхівку є щонайменше троє загиблих та поранені.

Про це повідомили Голова Львівської ОВА Максим Козицький, міський голова Львова Андрій Садовий

“Пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені”,– написав Козицький.

Садовий повідомив про 4 поранених і додав, що кількість збільшується.

Крім того, додав, що одна людина у важкому стані.

Пізніше Козицький повідомив, що російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові.

На місці прильоту була пожежа, її загасили рятувальники.

“Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали”, – додав голова ОВА.

Садовий вранці 6 липня повідомив про трьох загиблих.


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