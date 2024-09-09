Внаслідок нічного авіаудару по Харкову частково знеструмлені два житлові масиви

Внаслідок нічного ворожого авіаудару по Харкову були частково знеструмлені два житлові масиви – Північна Салтівка та селище Жуковського.

Про це повідомила у Телеграмі компанія “Харківобленерго”.

“Внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові. Фахівці працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією, комунального підприємства “Тролейбусне депо №3”, знеструмлення спричинило проблеми з рухом тролейбусів, маршрути тимчасово змінили.