Суспільство

Внаслідок нічного авіаудару по Харкову частково знеструмлені два житлові масиви
9 Вересня 2024 10:54
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харків, обстріл
Лампа / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Внаслідок нічного ворожого авіаудару по Харкову були частково знеструмлені два житлові масиви – Північна Салтівка та селище Жуковського.

Про це повідомила у Телеграмі компанія “Харківобленерго”.

“Внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові. Фахівці працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією, комунального підприємства “Тролейбусне депо №3”, знеструмлення спричинило проблеми з рухом тролейбусів, маршрути тимчасово змінили.


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