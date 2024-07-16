Суспільство

Внаслідок атаки “Шахедів” на Київщині упали уламки, є пошкодження 
16 Липня 2024 09:43
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дрони, київ
Шахед / AP

Внаслідок збиття ворожих дронів, на Київщині уламки упали на приватне подвір’я, горіла стерня, пошкоджені нежитлові будівлі.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook.

“Вночі ворог атакував наш регіон ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч. В області працювали сили ППО. Падіння уламків дронів фіксуються в 2 районах”.

Голова ОВА учтонив, що в одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу уже загасили. Також пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади.

Крім того, зафіксували падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

“Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Постраждалих немає”, − підсумував Кравченко.


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