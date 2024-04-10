Внаслідок атаки РФ на Миколаївщину пошкоджений енергооб’єкт

Вночі 10 квітня Шахед влучив в об’єкт енергетики у Миколаївській області.

Про це у Фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

“Сьогодні о 03:00 внаслідок влучання ворожих БпЛА типу Shahed – 131/136 пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Введенні аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення”, – ідеться у повідомленні.

Учора, 9 квітня, о 09:58 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову.

10 квітня о 02:16 в Очакові, за попередніми даними, в результаті збиття ворожого безпілотника типу Shahed виникла пожежа на рекреаційному об’єкті, яка була оперативно ліквідована.

Зранку, 10 квітня, о 06:52, росіяни здійснювали артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

За інформацією оперативного командування “Південь”, вночі 10 квітня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 12 дронів типу Shahed.