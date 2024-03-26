Суспільство

Внаслідок атаки на Миколаїв пошкоджені 50 будинків, деякі повністю знищені

26 Березня 2024 13:22
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обстріл, миколаїв
Наслідки обстрілу / Getty Images

Внаслідок удару по Миколаєву пошкоджено 50 будинків, три з них знищено вщент. Тривають роботи з ліквідації наслідків. 

Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграмі.

“Продовжуємо роботи на місці останнього обстрілу. Тут пошкоджено 50 приватних будинків, з них три – не підлягають відновленню”, – написав Сєнкевич.

Він також стверджує, що бригади видають жителям ОСБ-плити, кому потрібно – допомагають зашивати вибиті вікна, накривають дахи тентами.

Також на пошкоджених будинках зносять конструкції, які є небезпечними і можуть обвалитись.


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