Суспільство

Внаслідок атаки на Дергачі були пошкоджені 65 будинків і торговельний центр
27 Червня 2024 10:56
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото / UNN

Внаслідок скидання окупантами авіабомб вдень 26 червня у Дергачах Харківського району були пошкоджені близько 65 будинків, торговельний центр, та автомобілі, є 12 постраждалих.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

У Дергачах Харківського району внаслідок обстрілу о 15:44 пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі.

Постраждали 12 осіб, зокрема п’ятеро людей госпіталізовані до медичного закладу, 7 – гостра реакція на стрес (із них троє дітей), решта від госпіталізації відмовились.

За словами очільника ОДА, у Малому Веселому Харківського району Липецької громади внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний.

У Харкові о 16:40 внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

Протягом доби ворог завдавав ударів по Куп’янську. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди. У Петропавлівці внаслідок влучання двох ворожих КАбів пошкоджено адмінбудівлю. Без постраждалих.

Як зазначив начальник ОДА, на Харківському напрямку російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

Вісім разів ворог атакував позиції українських бійців на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії.


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