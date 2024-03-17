Кримінал

Внаслідок атаки дронів по Одеській області пошкоджено два агропідприємства

17 Березня 2024 11:13
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одеса
Ілюстративне фото / Фото ДСНС

Як повідомляє Командування Сил оборони півдня України, сьогодні вночі російські військові здійснили масовану атаку дронами по Одеській області. Безпілотники були випущені з окупованого Росією Криму, заходили з акваторії Чорного моря і маневрували між житловими будинками і в промислових кварталах Одеси, йдеться в заяві військових.

Загалом в Одеській області було збито 14 дронів.

Однак влучень також не вдалося уникнути, визнали українські військові. За повідомленнями Командування Сил оборони півдня України, в Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства. Там сталася пожежа, зруйновано промислові будівлі.

Українські військові повідомили, що пожежу було ліквідовано, і постраждалих немає.


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Внаслідок атаки дронів по Одеській області пошкоджено два агропідприємства
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