Внаслідок атаки дронами на Миколаївщині  пошкоджена лінія електропередач

Сили ППО у ніч на 8 квітня знищили два ворожих дрони на Миколаївщині. Уламками пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишились 14 населених пунктів та один частково у Вознесенському районі.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

«Вознесенський район: уночі, 8 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламками збитого БПЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок чого знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає», – йдеться у дописі.

У Миколаївському районі, за даними ОВА, учора, 7 квітня, об 11:40 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 17:20 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія між населеними пунктами Веснянської громади.