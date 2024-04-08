Суспільство

Внаслідок атаки дронами на Миколаївщині  пошкоджена лінія електропередач

8 Квітня 2024 08:46
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миколаїв, дрони
Ілюстративне фото / Getty Images

Сили ППО у ніч на 8 квітня знищили два ворожих дрони на Миколаївщині. Уламками пошкоджено лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишились 14 населених пунктів та один частково у Вознесенському районі. 

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Телеграмі.

«Вознесенський район: уночі, 8 квітня, під час бойової роботи сил протиповітряної роботи, уламками збитого БПЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок чого знеструмлено 14 населених пунктів та один частково. Ведуться роботи з відновлення електропостачання. Постраждалих немає», – йдеться у дописі.

У Миколаївському районі, за даними ОВА, учора, 7 квітня, об 11:40 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 17:20 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія між населеними пунктами Веснянської громади.


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