Влітку бензин та дизель можуть значно здорожчати

В Нацбанку прогнозують, що пальне зростатиме у ціні. Вартість може піти вгору вже цього літа, у липні. Саме тоді відновлять довоєнне оподаткування пального, яке скасували на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на прогнози експертів.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи “А-95” вважає, що найсуттєвіше здорожчає бензин – на 10—11 гривень за літр.

Дизель – на 8 гривень за літр;

Автогаз – на рівні 3 гривень за літр.

Зростання цін жодним чином не вплине на попит, на думку експерта. Таким чином не варто очікувати, що обсяги продажів знизяться.

За його словами, минулий рік засвідчив, що ціна на попит не впливає – адже людям потрібно переміщуватись, а бізнесу працювати. Причиною ж зниження споживання пального, яке було зафіксовано раніше, є виключно війна.

Інший експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук має дещо інші показники здорожчання. Відтак, за його словами:

дизель здорожчає на 7 гривень за літр;

бензин – на 5–7 гривень за літр;

автогаз – на 3,5 гривні за літр.

Таким чином здорожчання цін на пальне спровокує ріст вартості й на інші товари.

Він наголошує, що вартість нафтопродуктів закладена в собівартість всього на світі – від послуг перукаря до важкого машинобудування.

Геть іншу думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він заявив, що значного зростання не передбачається.

“Ціна визначається передусім вартістю нафти. Зараз ми не бачимо потенціалу для її зростання – навпаки, ми бачимо достатньо високу маржинальність компаній, які торгують паливом. Тому так, ми не виключаємо невеликого подорожчання, але катастрофи точно не буде”, – сказав чиновник.