Власника відомих польських брендів CROPP, Sinsay та Reserved викрили у фіктивному виході з Росії

Американська інвесткомпанія Hindenburg Research LLC виявила, що польський фешн-рітейлер LPP SA насправді не вийшов з ринку РФ. Після цього котирування акцій поляків рухнули майже на чверть. А американці заробили на короткій позиції.

Акції LPP SA (Польща, один із найбільших ритейлерів одягу у Східній Європі) подешевшали на 24% на торгах Варшавської фондової біржі після публікації доповіді інвесткомпанії Hindenburg Research, пише NV.

Американці розповіли, що продаж російських активів компанії у 2022 році по суті був фіктивним.

«Він не переживав про якусь там війну між Росією та Україною. Це лише тимчасово», — сказало джерело Hindenburg про ставлення засновника LPP Марека Пехоцкі до подій в Україні.

Цим могли пояснюватися напрочуд хороші фінансові результати останніх років. «Ми підозрюємо, що LPP маскувала фіктивний вихід за допомогою бухгалтерії. Понад дві третини зростання виручки у 2022−2023 роках, а саме $732 млн або 20% сумарної виручки, припадало на бренд „Інше“. У попередні три роки ця стаття ніколи не перевищувала 2%», — йдеться у звіті.

У березні 2022 року LPP SA заявила про закриття всіх своїх магазинів у Росії. 23 травня 2022 року було підписано договір купівлі-продажу російського бізнесу (553 магазини). Компанії знадобилося лише 25 днів між рішенням про продаж і оформленням контракту.

LPP стверджувала, що продала свої російські активи (під назвою Re Trading) «китайському консорціуму» за $382 млн. Hindenburg Research з’ясували, що покупцем була дубайська компанія під назвою Far East Services, яка не розголошує своїх власників або директорів.

Far East Services була зареєстрована лише за день до того, як LPP оголосила про досягнення угоди про продаж своєї дочірньої російської компанії. «У компанії немає зовнішнього аудиту, послужного списку в індустрії моди або очевидних асоціацій з Китаєм», — йдеться в доповіді.

Структура доходів LPP SA від роботи на різних географічних ринках у 2021 році / Фото: Hindenburg Research

До повномасштабного російського вторгнення в Україну, продажі LPP на російському ринку поступалися тільки польським. Те, що у покупця активів є зв’язок з LPP, підозрювали й раніше, але Hindenburg уперше детально аргументував, що російський бізнес не виходив з-під управління головної структури. Фактично компанія вводила в оману і акціонерів, і кредиторів.

У грудні 2023 року Hindenburg навіть відправила своїх таємних покупців у магазини FES у Москві та Петербурзі. Вони виявили одяг, ідентичний новим польським колекціям. Тобто його продовжували ввозити в Росію «більш ніж через 18 місяців після „виходу з ринку“».

Доходи LPP від продажу різних брендів / Фото: Hindenburg Research

У звіті йдеться про те, що якщо роботу польської компанії на ринку РФ буде доведено, то це означатиме порушення умов кредитів і фінансових договорів із найбільшим банком Польщі PKO BP Bank, основним акціонером якого є польська держава. Відповідно до своєї політики банк не фінансує організації, які працюють у Росії та очікує, що його клієнти повідомляють про наявність торговельних відносин із РФ.

Hindenburg попередила, що зашортила акції LPP.

Коротка позиція (короткий продаж, short, «шорт») — це продаж активу на фондовій біржі, який не належить продавцеві, а взятий ним у кредит у брокерської компанії. Такий продаж роблять із наміром купити фінансовий інструмент пізніше, за нижчою ціною. «Короткі» продавці намагаються отримати прибуток від очікуваного зниження ціни на такий інструмент.

Річний оборот LPP SA — $8,4 млрд, що дає їй змогу претендувати на звання найбільшої модної компанії Центральної та Східної Європи.