У Лос-Анджелесі продовжують вирувати лісові пожежі

Біля Лос-Анджелеса не вщухають пожежі – загинули щонайменше десять осіб.

До ранку 10 січня площа пожежі становить понад 10 тисяч гектарів. Влада закликала понад 180 тисяч людей евакуюватися із зони ураження.

Під час гасіння пожеж невідомий дрон зіткнувся в повітрі з пожежним літаком цивільної авіації. Літак Super Scooper Quebec 1 зазнав пошкодження крила і приземлився. Через зіткнення тимчасово призупинено польоти всіх бортів, які зайняті на гасінні пожеж.

NEW: Drone footage shows the devastating aftermath of the LA fires which have destroyed thousands of homes.



At this time, five people are deceased, over 2,000 structures have burned down and at least 130,000 residents are under evacuation order.



