Суспільство

У Лос-Анджелесі продовжують вирувати лісові пожежі
10 Січня 2025 09:59
Згорілий будинок поблизу Пасадени, США / Фото: REUTERS
Згорілий будинок поблизу Пасадени, США / Фото: REUTERS

Біля Лос-Анджелеса не вщухають пожежі – загинули щонайменше десять осіб.

До ранку 10 січня площа пожежі становить понад 10 тисяч гектарів. Влада закликала понад 180 тисяч людей евакуюватися із зони ураження. 

Під час гасіння пожеж невідомий дрон зіткнувся в повітрі з пожежним літаком цивільної авіації. Літак Super Scooper Quebec 1 зазнав пошкодження крила і приземлився. Через зіткнення тимчасово призупинено польоти всіх бортів, які зайняті на гасінні пожеж. 

Пожежу гасять на п’яти ділянках. Найважча ситуація в Ітоні та Кеннеті: там вогонь усе ще не локалізовано. У Палісейдс, Херст і Лідії ситуація краща – там пожежу локалізовано від 6 до 60 відсотків. 

Федеральна влада пообіцяла покрити 100% витрат на відновлення після пожежі. Рішення підтримав президент Джо Байден і заявив, що уряд “не повинен шкодувати коштів”.

Як повідомляє The Washington Post, загальний економічний збиток від пожеж може скласти до 150 млрд доларів, що робить ці пожежі одними з найдорожчих в історії США.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 07:00

Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним і сторони ведуть підготовку до такої зустрічі
10 Січня 2025 09:22

Росіяни атакували Україну 72-ма безпілотниками: постраждала Чернігівщина та Київщина
10 Січня 2025 09:07

Нацполіція проводить масштабну операцію з викриття каналів переправлення чоловіків за кордон
10 Січня 2025 08:34

Умєров підбив підсумки 25-го засідання у форматі “Рамштайн”
10 Січня 2025 07:12

Під Санкт-Петербургом прогриміли вибухи та виникла пожежа
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки