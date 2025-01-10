Суспільство

Науковці б’ють на сполох: температура Землі вперше перевищила критичний поріг у 1,5°C
10 Січня 2025 08:06
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Аномалії приземної температури повітря за листопад 2024 року / Служба змін клімату Коперника
Аномалії приземної температури повітря за листопад 2024 року / Служба змін клімату Коперника

2024 рік став першим в історії, коли середня температура на Землі перевищила позначку 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Про це повідомила Служба змін клімату Коперника Європейського Союзу, назвавши цей факт тривожним свідченням поглиблення кліматичної кризи.

Температура протягом року була на 1,6°C вищою за рівень 1850–1900 років, періоду початку інтенсивного використання викопного палива. Усі місяці 2024 року стали або найспекотнішими, або одними з найспекотніших за всю історію спостережень. За даними Метеорологічної служби Великої Британії, середня температура у 2024 році склала 1,53°C.

Це вперше, коли річний показник температури перевищив поріг у 1,5°C, який визначений Паризькою кліматичною угодою 2015 року як критичний для уникнення найгірших наслідків глобального потепління.

Кліматичні зміни вже викликають руйнівні наслідки в усьому світі.

Директор Служби змін клімату Карло Буонтемпо зазначив: “Ми ще можемо змінити цей курс, але часу лишається дедалі менше. Лише негайні дії допоможуть уникнути катастрофічного зростання температури”.

Науковці застерігають, що перевищення порогу у 1,5°C — лише початок, і без рішучих заходів масштаби кліматичної кризи лише зростатимуть.


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