Росіяни атакували Україну 72-ма безпілотниками: постраждала Чернігівщина та Київщина

У ніч на 10 січня росіяни атакували Україну 72-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів.

У Повітряних Силах підтверджують збиття 33-х БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку РФ.

Також зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини – поранено жінку.

На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та автівки.