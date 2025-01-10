Суспільство

Росіяни атакували Україну 72-ма безпілотниками: постраждала Чернігівщина та Київщина
10 Січня 2025 09:22
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Мобільна вогнева група ППО / Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Мобільна вогнева група ППО / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 10 січня росіяни атакували Україну 72-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів.

У Повітряних Силах підтверджують збиття 33-х БпЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку РФ.

Також зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини – поранено жінку.

На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та автівки.

Поліція фіксує наслідки російських ударів по Чернігівщині / Фото: Нацполіція

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