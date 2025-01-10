Палата представників Конгресу США проголосувала за санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу

Палата представників Конгресу США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) через ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра Йоава Галанта.

Як повідомляє Reuters, ініціативу під назвою “Закон про протидію нелегітимному суду” підтримали 243 конгресмени, з яких 45 — демократи.

Документ передбачає санкції проти іноземців, які розслідують, затримують чи переслідують громадян США або союзників, зокрема Ізраїлю, що не є членами МКС.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що законопроєкт буде оперативно розглянутий, щоб новообраний президент Дональд Трамп міг підписати його після вступу на посаду.

Раніше, у червні 2024 року, подібний закон ухвалювався Палатою представників, але не був розглянутий у Сенаті, який тоді контролювався демократами. Тепер обидві палати мають республіканську більшість.