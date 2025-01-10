Україна отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів

До державного бюджету України надійшло 3 млрд євро від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA).

Це перший транш коштів від Євросоюзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Загалом ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Європейський Союз.

“Таким чином втілюємо в життя принцип “росія заплатить” і посилюємо фінансову стійкість України у 2025 році. Дякую партнерам за незмінну підтримку та солідарність”, – наголосив Шмигаль