Власник Telegram-каналу “Джокер” знявся з військового обліку, перебуваючи за кордоном, – розслідування

Журналісти “Громадського” з’ясували, що Роман Кравець, відомий як імовірний власник Telegram-каналу “Джокер”, за рішенням військово-лікарської комісії влітку 2024 року був знятий з військового обліку. Проте обставини цього рішення викликають запитання, оскільки, за даними журналістів, у цей період Кравець перебував за кордоном.

До червня 2024 року Кравець здійснив п’ять виїздів за кордон, а після отримання “білого квитка” — ще три. Він стверджує, що спочатку покидав Україну як волонтер, а згодом — як непридатний до служби. Востаннє він залишав країну з 22 вересня до 3 жовтня.

“Громадське” також оприлюднило копію довідки ВЛК, в якій зазначено, що Роман Кравець був визнаний непридатним до служби, а 16 липня 2024 року знятий з обліку. Документ також містить підпис Романа про ознайомлення, зроблений того ж дня. Однак дані про перетин кордону свідчать, що Кравець у цей час був за межами України.

Згодом Кравець надав “Громадському” фото, де він проходить ВЛК у Голосіївському районі, але воно зроблене ще в травні. Як він зміг підписати документ, перебуваючи за кордоном, Кравець пояснити не зміг. Він також стверджує, що продав Telegram-канал “Джокер”, проте не пам’ятає, кому саме.