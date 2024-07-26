Власник Ray-Ban заявив, що брендом зацікавився Google

Французька EssilorLuxottica, власник бренду культових окулярів Ray-Ban, заявила, що Google та інші великі технологічні компанії виявляють інтерес до партнерства з нею після її вдалої співпраці з Meta Platforms Марка Цукерберга. Про це пише The Wall Street Journal.

Компанії спільно випускають “розумні” окуляри Ray-Ban на основі ШІ-технології Meta. Продажі цього пристрою перевершили очікування партнерів.

Минулого тижня WSJ повідомляла, що Meta веде переговори про купівлю 5%-вої частки EssilorLuxottica.

Головний виконавчий директор французької компанії Франческо Міллері сказав під час телефонної конференції для інвесторів, що EssilorLuxottica знає про намір Meta. За його словами, американська компанія може придбати її папери на відкритому ринку.

EssilorLuxottica вітає будь-яких інвесторів, але не має наміру випускати додаткові акції на користь Meta, заявив Міллері. Партнерство двох компаній є міцним і не потребує купівлі акцій, сказав він.

З початку 2024 року капіталізація EssilorLuxottica зросла на 14,6%.