Техно

Власник Ray-Ban заявив, що брендом зацікавився Google
26 Липня 2024 15:29
Google, Meta
EssilorLuxottica заявила, що Google та інші великі технологічні компанії виявили інтерес до партнерства / Фото Bloomberg

Французька EssilorLuxottica, власник бренду культових окулярів Ray-Ban, заявила, що Google та інші великі технологічні компанії виявляють інтерес до партнерства з нею після її вдалої співпраці з Meta Platforms Марка Цукерберга. Про це пише The Wall Street Journal.

Компанії спільно випускають “розумні” окуляри Ray-Ban на основі ШІ-технології Meta. Продажі цього пристрою перевершили очікування партнерів.

Минулого тижня WSJ повідомляла, що Meta веде переговори про купівлю 5%-вої частки EssilorLuxottica.

Головний виконавчий директор французької компанії Франческо Міллері сказав під час телефонної конференції для інвесторів, що EssilorLuxottica знає про намір Meta. За його словами, американська компанія може придбати її папери на відкритому ринку.

EssilorLuxottica вітає будь-яких інвесторів, але не має наміру випускати додаткові акції на користь Meta, заявив Міллері. Партнерство двох компаній є міцним і не потребує купівлі акцій, сказав він.

З початку 2024 року капіталізація EssilorLuxottica зросла на 14,6%.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 14:35

За кілька годин у Парижі розпочнеться церемонія відкриття ОІ-2024
26 Липня 2024 14:55

У Харкові змінилися графіки відключень електроенергії
26 Липня 2024 13:07

У Генштабі підтвердили удар по аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму
26 Липня 2024 12:32

ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії
26 Липня 2024 11:31

Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длится война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
усі думки