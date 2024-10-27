Власник прокремлівського видання потрапив у ДТП і впав у кому

Власник прокремлівського видання Readovka Олексій Костильов розбився на квадроциклі в Смоленській області – його госпіталізували у вкрай важкому стані, пишуть Baza і 112.

За даними 112, лікарі діагностували у Костильова черепно-мозкову травму, крововилив у мозок, перелом обох ніг і підозру на перелом шиї. Baza пише, що у нього перелом основи черепа, забій головного мозку і відкрита черепно-мозкова травма, а також тупа травма живота і закритий перелом кісток таза. Однак офіційно цієї інформації не підтверджено.

Readovka повідомила, що з Костилєвим стався нещасний випадок під час його робочого візиту в межах проєкту «Багатодітні села» в Смоленській області.

«Уночі було проведено операцію, і лікарям вдалося стабілізувати його стан. Наразі главу медіахолдингу Readovka готують до транспортування в Москву, де він продовжить відновлення під наглядом лікарів», – йдеться в заяві редакції.

За даними Baza, він перебуває в комі у вкрай важкому стані. Олексія Костильова під’єднано до апарату штучної вентиляції легенів.

Костильов напередодні ввечері розбився на квадроциклі в селі Рухань Смоленської області. Йому провели операцію в місцевій лікарні.