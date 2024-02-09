Політика

Влада Польщі прийняла рішення про продовження допомоги українським біженцям до 30 червня

9 Лютого 2024 20:16
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біженці, польща
Прапор Польщі / Getty Images

Польський Сейм — нижня палата парламенту Польщі — ухвалив рішення продовжити допомогу українцям до 30 червня 2024 року. Тепер відповідний урядовий проєкт поправок до закону про про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України має пройти голосування у верхній палаті — Сенаті.

Про це пише rmf24.pl, передає Суспільне.

Зазначається, що згідно з попередніми положеннями закону, перебування громадян України було легальним, якщо вони прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2024 року. 9 лютого Сейм проголосував за продовження допомоги громадянам України до 30 червня. Проти закону проголосували 15 депутатів Конфедерації, один депутат від “Права і справедливості” утримався. Решта були за.

Однак це тимчасове рішення. Тим часом уряд має розробити нові рішення щодо тимчасового захисту українців.


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