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Влада Німеччини поки планує постачати ракети Taurus Україні

3 Січня 2024 14:11
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німеччина, україна, ракети

Німеччина засуджує черговий воєнний злочин Росії проти України – масовані ракетні обстріли протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми рішуче засуджуємо дії російської армії та розпорядження російського президента Путіна. Масивні атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і абсолютно огидні», – сказав Гебештрайт.

На запитання, чи не спонукали ці атаки ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus, речник відповів, що «наразі немає новин щодо цього».

«До цього часу федеративна республіка не поставила Україні жодної ракети Taurus. Ми уважно дивимося на ситуацію і діємо відповідно», – додав він.

«Уряд ФРН, як і союзники, передає те, що може», – підкреслив Гебештрайт і повторив три принципи надання допомоги: допомагати всіма силами, запобігти при цьому прямій участі НАТО та Німеччини у війні та надавати підтримку в тісній координації з союзниками, насамперед зі США.

Урядовий речник запевнив, що ФРН стоятиме на боці України та постачатиме все, що обіцяно, постійно перевіряючи свої запаси та можливості промисловості. Він уточнив, що уряд веде, серед іншого, перемовини із закордонними колегами, які замовили певні системи озброєнь, щоб вони могли почекати з виконанням своїх замовлень на користь України.

Речники інших відповідних міністерств долучилися до обговорення, нагадавши про надану Україні допомогу. Вони підкреслили важливу роль Німеччини в посиленні насамперед повітряної оборони України, зокрема, намагання забезпечити Україну боєприпасами для «оборони», системами ППО Iris-T SLM, друга з яких буде поставлена в 2024 році, третя – в 2025. Окрім військової компоненти забезпечення «захисної зимової парасольки», йдеться також про підтримку енергетичної системи України (в грудні було виділено 218 млн євро на стабілізацію енергоінфраструктури), та допомогу постраждалому внаслідок атак населенню.

Коментувати події в російському Бєлгороді напередодні Нового року в уряді не стали.


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