Влада Німеччини планує надати пріоритет у наданні зброї Ізраїлю

Уряд Німеччини має намір віддати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю. Рішення щодо цього будуть узгоджуватися з урахуванням поточної ситуації в країні.

Про це пише Тagesschau.

Як зазначається, джерела в урядових колах повідомили, що комерційні заявий компаній на експорт озброєнь розглядатимуть і затверджуватимуть у пріоритетному порядку з урахуванням поточної ситуації.

Водночас декілька днів тому Ізраїль подав запит до Німеччини щодо боєприпасів для військових кораблів, запаси крові та захисні жилети.