Політика

Влада Німеччини планує надати пріоритет у наданні зброї Ізраїлю

18 Жовтня 2023 14:41
читать на русском →
німеччина, ізраїль

Уряд Німеччини має намір віддати пріоритет експорту зброї до Ізраїлю. Рішення щодо цього будуть узгоджуватися з урахуванням поточної ситуації в країні.

Про це пише Тagesschau.

Як зазначається, джерела в урядових колах повідомили, що комерційні заявий компаній на експорт озброєнь розглядатимуть і затверджуватимуть у пріоритетному порядку з урахуванням поточної ситуації.

Водночас декілька днів тому Ізраїль подав запит до Німеччини щодо боєприпасів для військових кораблів, запаси крові та захисні жилети.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Жовтня 2023 11:50

У Курській області завдано удару по військовому табору біля аеродрому “Халіно”, – ЗМІ
18 Жовтня 2023 14:07

З Ірану офіційно зняли ембарго ООН на продаж ракетної зброї
18 Жовтня 2023 11:54

Харків знову обстрілюють
18 Жовтня 2023 11:37

Суд оголосив вирок п’ятьом “беркутівцям” за масовий розстріл на Майдані
18 Жовтня 2023 11:16

Байден прибув до Ізраїля
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки